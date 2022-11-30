تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر نوفمبر

أخبارليبيا24- خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر نوفمبر 5 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 5 نواقل نفطية.

الناقلة النفطية الأولى (آر أس ارورا) وبلغت شحنتها مليون برميل إلى الصين.

الناقلة النفطية الثانية (فرونت ثور) وبلغت شحنتها مليون برميل إلى سانغافورا.

الناقلة النفطية الثالثة (فالتا ميد) وبلغت شحنتها مليون برميل إلى الهند.

الناقلة النفطية الرابعة (صوفيا) وبلغت شحنتها مليون برميل إلى الصين.

الناقلة النفطية الخامسة (كابودي ستارياس 21) وبلغت شحنتها مليون برميل إلى الصين.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 512 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات تلوث منذ افتتاحه عام 1967.