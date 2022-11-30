الدبيبة يبحث مع رئيسة وزراء تونس تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة التونسية بـ”القصبة”، اجتماعا ثنائيا مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وقال بيان صادر عن حكومة الدبيبة: “حضر اللقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي”.

وأضاف البيان “بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين”.

وتابع “ناقش الاجتماع تعزيز اتفاقيات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس”.