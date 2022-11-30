الدبيبة وبودن يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين.

وحضر اللقاء كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حيث ناقش الحضور تعزيز اتفاقيات العمل المشتركة ، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

ووصل الدبيبة صباح اليوم إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري، حيث كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له، وتضاربت التصريحات بشأن مصدر الدعوة، فبينما قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس قيس سعيد، أفادت الحكومة التونسية بأن الزيارة جاءت بدعوة من بودن.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية، وفق الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية .