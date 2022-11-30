اختتام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، أن 45 ألفًا و558 طالبًا وطالبة، يختتمون اليوم امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والديني عصر، اليوم الأربعاء، في جميع المناطق.

ولفتت الوزارة إلى أن طلاب القسم العلمي أدوا آخر امتحاناتهم، الإثنين الماضي، الخاص بمادة فيزياء الكهرباء والمغناطيسية والفيزياء الذرية، فيما أجرى طلاب القسم الأدبي امتحانهم الأخير، أمس الثلاثاء، في مادة علم الاجتماع، وطلاب التّعليم الدِّيني يؤدون امتحانهم الأخير اليوم في مادة الثقافة الإسلامية.

وفي 16 نوفمبر الجاري، بدأت امتحانات الدور الثاني بإجراء طلاب القسم العلمي امتحاناتهم بمادة النصوص الأدبية والبلاغة، والتعبير، و طلاب القسم الأدبي في مادة المطالعة والإنشاء والنقد الأدبي، وطلاب التعليم الديني في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وفي العاشر من أكتوبر، أعلنت الوزارة نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بنسبة نجاح بلغت 59.56%، حيث كانت نسبة نجاح القسم العلمي 64.63% والأدبي 40.30% والديني 34.38%.