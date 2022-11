ليبيا – زعم المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن رؤساء مجلسي النواب والدولة موجودون في القاهرة لطبخ حكومة جديدة، ومفاوضوهم في سرت لتقاسم المناصب السيادية.

البكوش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا قال: “أولويات تحالف مصر، وحفتر، وعقيلة، والمشري، أصبحت واضحة: رؤساء مجلسي النواب والدولة في القاهرة لطبخ حكومة جديدة، ومفاوضوهم في سرت لتقاسم المناصب السيادية، وحاور باتيلي حول الانتخابات إلى أن تشرق الشمس من الغرب لتلهيه عن أي تحرك جدي وحاسم لحل الأزمة في ليبيا”.

Shares

The post البكوش: رؤساء مجلسي النواب والدولة موجودون في القاهرة لطبخ حكومة جديدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية