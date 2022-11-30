محلل تركي: الاتفاق مع ليبيا منح أنقرة ولاية بحرية كبيرة في الشرق الأوسط

قال نائب رئيس جامعة أسكي شهير عثمان غازي التركية رمضان أرداغ، إن اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في عام 2019، أتاحت لأنقرة الحصول على منطقة ولاية بحرية كبيرة مع ليبيا في شرق المتوسط.

وزعم أرداغ أن الاتفاقية التي مر على توقيعها 3 سنوات تحمي الحقوق السيادية لكلا البلدين، مضيفاً أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين ساهمت بإجهاض محاولات إسقاط الحكومة الليبية في إشارة إلى حكومة السراج، وسهلت عملية توفير الدعم “للجيش” في إشارة إلى (الجماعات المسلحة والميليشيات التي كانت تواجه الجيش الوطني الليبي).

ومرت 3 سنوات على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والأمنية التي تم توقيعها بين السراج وأردوغان، وبموجبها احتلت تركيا غرب ليبيا، حيث أرسلت آلاف من الضباط والجنود والمرتزقة السوريين، وشحنت الأسلحة والمعدات الثقيلة.

دعمت تركيا خلال هذه السنوات ميليشيات غرب ليبيا والجماعات المسلحة، وقتلت عشرات المدنيين، ونهبت الثروات، واستهدفت شاحنات الغذاء والأدوية وقتلت عائلات بأكملها.

وأكد أرداغ أن الاتفاقية اضطلعت بدور مهم في إجهاض محاولات استبعاد تركيا عن التطورات في شرق المتوسط، فضلا عن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين تركيا وليبيا وإرساء أسس متينة للتعاون المشترك، مضيفا أنها أثبتت عدم جدوى الأعمال الاستفزازية ضد تركيا من جانب اليونان و(دولة قبرص).

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ولم يختلف الحال كثيراً منذ تولي حكومة الوحدة مقاليد الأمور، برئاسة عبدالحميد دبيبة، حيث اعترفت بهذه الاتفاقيات وشرعنت وجود الاحتلال التركي، باتفاقيات مقابل استمرار الحماية ودعم بقاءها.

الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا رفضها مجلس النواب الليبي، كما أثارت ردود أفعال غاضبة في الخارج، حيث رفضتها مصر واليونان والاتحاد الأوروبي ولم تسجل حتى الآن في الأمم المتحدة.