الزائدي: ليبيا تعيش “نكبة” منذ 12 عاما

الوطن| رصد

قال منسق الحركة الوطنية للشؤون السياسية، مصطفى الزائدي، إن البعض يرفض الخروج من قبضة “النكبة” التي تعيشها ليبيا منذ 12 عاما.

ولفت الزائدي في منشور، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن ليبيا وبعد 12 عاما من النكبة والكم الهائل من الدمار، تحولت إلى دولة متهالكة، مبيناً أن وشبح التفتيت يخيم عليها والعبث الأجنبي بها، إلى جانب الفساد الذي ينخر جسدها.

وأوضح الزائدي أن الأضرار المادية في ليبيا تقدر بـ700 ألف بليون، إضافة إلى الأرواح التي ازهقت والأوصال التي تقطعت، ولازال البعض يبررها ويرفض الخروج من قبضتها.