الدبيبة وبودن يبحثان تعزيز اتفاقيات العمل المشتركة بين ليبيا وتونس

العنوان-طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، تعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.

وناقش الاجتماع بحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

جاء ذلك خلال اجتماع بقصر الحكومة التونسية بـالقصبة بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق، الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.