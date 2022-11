القطراني: ساعون لإنشاء منطقة حرة في الجنوب لتنشيط تجارة العبور مع دول الجوار

ليبيا – أجرى وفد من قبيلة ازوية ومكون التبو زيارة عمل لمقر علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار رئيس لجنة الأزمة في المنطقة الشرقية في مدينة بنغازي.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد، أكد تباحث الجانبين بحضور عضوي مجلس النواب سعيد مغيب وإدريس عمران ووزيري الكهرباء والطاقات المتجددة والتربية والتعليم بالحكومة عوض البدري جمعة الجديد بشأن واقع حال المنطقة الجنوبية.

وبحسب البيان، فقد أطلع الوفد المؤلف من رئاسة مجلس الحكماء وأعيان وحكماء المنطقة والقائمين على مديرية أمن الكفرة وجهاز الإسعاف والطوارئ القطراني ومن معه من مسؤولين حكوميين ونيابيين على أوضاع البلدية وضواحيها والمختنقات التي تعانيها في كل القطاعات.

ونقل البيان عن الوفد تأكيده انعدام الخدمات في المنطقة، وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والتعليم والكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وتعطل صيانة المدارس وتهالك البنية التحتية المتمثلة بشبكات المياه والطرق واحتياجات مديرية الأمن ونقص سيارات الإسعاف ونقل القمامة.

ووفقًا للبيان، أكد القطراني إيلاء حكومته اهتمامًا خاص بمدينة الكفرة لموقعها الجغرافي المجاور لعدد من دول الجوار واتساع رقعتها الجغرافية، كاشفًا عن الموافقة على إنشاء مشروع المنطقة الحرة وإحالته لوزارة الاقتصاد في حكومة الاستقرار للموافقة عليه.

وتابع القطراني: إن هذا المشروع من شأنه تنشيط تجارة العبور بين الدول الإفريقية عبر المنطقة. مجددًا اهتمام لجنته بمدينة الكفرة وعملها على حلحلة كل مختنقاتها واستكمال المشاريع المتوقفة فيها وتوفير سيارات الإسعاف واحتياجات مديرية الأمن الكفرة بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

بدوره، أرجع البدري ضعف الجانب الخدمي في معظم البلديات إلى الانقسام السياسي، مشددًا على سعي اللجنة لحل كافة المختنقات ونقص الإمداد بالطاقة الكهربائية في البلدية وضواحيها، فيما بين الجديد سعيه لصيانة المدارس وتوسعة الفصول الدراسية وتوفير احتياجات قطاع التعليم بشكل عام في المنطقة.

