السفير الألماني: سيادة القانون في ليبيا عاملاً حاسماً لتحقيق السلام والاستقرار

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، إن تعزيز سيادة القانون يعتبر عاملاً حاسماً لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين.

وجاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد لقاء مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن.

وأشار السفير الألماني في التغريدة إلى أن اللقاء بحث سبل التعاون في المجال القانوني بين ليبيا وألمانيا.

وأجرى السفير الألماني هذا الشهر لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.