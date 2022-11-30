غيث: الكبير لا يريد توحيد المصرف المركزي لكي لا يخسر قوته

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أجاب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث عن تساؤلات بشأن رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير توحيد المصرف المركزي، أن توحيد المصرف يعني إعادة مجلس الإدارة للسلطة الحقيقية.

وأضاف غيث في تصريحات تلفزيونية: “معنى ذلك أن الاعتمادات المستندية التي تتم الآن ستلغى، ووقتها على المصرف المركزي أن يبيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية فقط”.

وأكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن الكبير في مركز قوة الآن، مضيفًا “لماذا قد يوحد المصرف ويجعل علاقة التاجر مع المصارف التجارية مباشرة ويخسر قوته”.