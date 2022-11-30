الدبيبة يبحث مع رئيسة الحكومة التونسية المصالح المشتركة بين البلدين

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بحث رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، المصالح المشتركة بين البلدين.

وتطرق الدبيبة خلال الزيارة على رأس وفد وزاري، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس.

وناقش الجانبان، وضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وكانت في استقبال الوفد رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، التي من المقرر أن تبحث مع الدبيبة مجالات التعاون بين البلدين.

وسيكون اللقاء مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.