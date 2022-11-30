شكوى لدى الجنايات الدولية تتهم سياسيين أوروبيين بالتآمر مع خفر السواحل الليبي

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد سياسيين أوروبيين بارزين، بمن فيهم رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيرا داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيس وزراء مالطا الحالي والسابق، تتهمهم بالتآمر مع خفر السواحل الليبي لصد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوى الجنائية، التي تم تقديمها في لاهاي من قبل المنظمة غير الحكومية الألمانية بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، تتهم السياسيين بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في شكل الحرمان الشديد من الحرية الجسدية بين 2018 و 2021 من خلال اعتراض القوارب بشكل منهجي في البحر الأبيض المتوسط وإعادة اللاجئين إلى الاحتجاز في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى تقديم منظمة حقوق الإنسان الألمانية أدلة توثق 12 حادثة تم فيها اعتراض قوارب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الصور الجوية والمكالمات اللاسلكية التي تم اعتراضها والتي تشير إلى تواطؤ بين السلطات الأوروبية وخفر السواحل الليبي.