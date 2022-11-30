متحدث الحرس البلدي: اطلقنا دوريات للتحقيق مع مصانع الدقيق حول “برومات البوتاسيوم”

أعلن الناطق باسم الحرس البلدي، امحمد الناعم، انطلاق عدة دوريات، اليوم الأربعاء، مكونة من عناصر الجهاز ومن وزارة الداخلية بناء على أوامر مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات بشأن ملف برومات البوتاسيوم.

وقال الناعم، في تصريحات صحفية له: “هدف الدوريات كان التحقيق مع مصانع الدقيق، تحت إشراف نيابات النظام العام”.

وأضاف “الإجراءات التي ستُتخذ، ستكون بالقفل أو التحفظ أو استكمال التحقيق، بناء على تعليمات النائب العام”.

يشار إلى أنه بعد ثبوت وجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز الليبي، كلف النائب العام، الصديق الصور، الحرس البلدي بالتحقيق مع مصانع الدقيق.