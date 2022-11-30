ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ تونس |

30 November, 2022

التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، وبحضور رئيسة الوزراء التونسية “نجلاء بودن”، ووزير الخارجية “عثمان الجرندي”، وعدد من الوزراء بالبلدين.

ورحب “قيس سعيد” بزيارة حكومة الوحدة الوطنية لدولة تونس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين.

كما أكد الدبيبة خلال هذا اللقاء، أن هدف الزيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين.