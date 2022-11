ليبيا – أكد الناطق باسم الحرس البلدي محمد الناعم انطلاق دوريات مكونة من عناصر الجهاز ومن وزارة الداخلية الثلاثاء بناء على أوامر مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات بشأن ملف برومات البوتاسيوم.

الناعم وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن هدف الدوريات كان مصانع الدقيق وتحت إشراف نيابات النظام العام.

وقال الناعم: “إن الإجراءات التي ستتخذ بالقفل أو التحفظ أو استكمال التحقيق بناء على تعليمات النائب العام باعتباره السلطة القضائية العليا”.

Shares

The post الناطق باسم الحرس البلدي يؤكد انطلاق دوريات لاستكمال التحقيقات بشأن ملف برومات البوتاسيوم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية