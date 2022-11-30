الشويهدي: الصديق الصور أصبح يحظى باحترام الجميع

الوطن|رصد

أكد الخبير القانوني الليبي، سليمان الشويهدي، أن النائب العام الصديق الصور، ليس له أي ميول أو انحياز لطرف سياسي معين، وبالتالي قرار تكليفه من قبل مجلس النواب كان غاية في الصواب.

وتعليقا على على قرار الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب القاضي بتكليف المستشار الصديق الصور، قال الشويهدي إن منصب النائب العام يعد ذا طبيعة مختلطة قضائية تنفيذية، فالنائب العام هو الأمين على الدعوى الجنائية أو ما يعرف بالدعوى العمومية، وفي التنظيم القضائي يختص النائب العام بسلطتين وهما سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، كما أنه يعد الرئيس الأعلى لمأموري الضبط القضائي ويملك شرعية الحبس الاحتياطي.

وقال الشويهدي إن “من يمتلك تلك السلطات لا بد أن يتصف باستقامة المسلك والانضباط والتشبع بفهم القانون وروح العدالة وفي الوضع الليبي القائم يضاف لذلك صفة أخرى يتطلبها ذلك المنصب، وهي ألا يكون ذا ميول أو انحياز لطرف سياسي معين، وهي جميعًا صفات يعلم الجميع بتمتع المستشار الصديق الصور بها أي إن قرار تكليفه من قبل مجلس النواب كان غاية في الصواب”.

وأشار الشويهدي إلى أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على تكليف الصديق الصور، وكان خيارا صحيحا وقانونيا.

وفي نهاية حديثه، أكد الشويهدي أن الصديق الصور أصبح يحظى باحترام الجميع، متسائلًا باستغراب: “بعد كل تلك المدة وكل تلك الإنجازات كيف يأتي من يطعن في صحة تكليفه اليوم؟”.