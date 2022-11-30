الشؤون الاجتماعية تؤكد إحالة 6 أشهر من منحة الزوجة وتكشف عن قيمتها

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء إحالة القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما عن 6 أشهر من العام 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن قيمة المنحة أحيلت من مصرف ليبيا المركزي إلى حساب الوزارة.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن قيمة المنحة تبلغ مليارا و110 مليونا و200 ألفا و650 دينارا.

وكان رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية، عمر بسيسة، أكد أمس الثلاثاء، صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة لنصف الثاني للعام 2022، وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

وقال بسيسة، لـ”أخبارليبيا24″ إن وزارة المالية أحالت المنحة إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.