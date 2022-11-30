إحالة القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والبنات إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء عن إحالة ، القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ( 18 ) عاما عن ( 6 ) أشهر من العام 2022، من مصرف ليبيا المركزي إلى حساب الوزارة .

وأوضحت الوزارة أن القيمة المحالة من المصرف المركزي لحساب الوزارة بلغت مليارا و ( 110 ) مليونا و ( 200 ) ألفا و ( 650 ) دينارا .

يشار إلى أن عدد المستفيدات من منحة الزوجة والبنات مليون و300 ألف، وعدد النساء اللواتي استلمن الدفعة الأولى من المنحة إلى حد الآن 770 ألف مواطنة.