حبس مدير فرع مصرف الصحاري جنزور السابق وموظف آخر لإختلاسهما ما يزيد عن 35 مليون دينار

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري جنزور وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق لإلحاقهم ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام واختلاس ما يزيد عن 35 مليون دينار.

وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس باشر ولاية بحث مؤشرات اتجاه إرادة موظفين بفرع المصرف إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية والقيود المحاسبية المتعلقة بها.

واستدل المحقق على صحة تسبب موظفيْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام، وإسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة بتعمّدهما خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين، ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.

وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين قرر حبسهما احتياطيًا وأجرى تدابيره ليشمل التحقيق بقية المشتبه فيهم.

