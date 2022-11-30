الوطنية للنفط: مليون و192 ألف برميل إنتاج النفط خلال الـ24 ساعة الماضية

الوطن|رصد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام قد بلغ مليون و192 ألف برميل، كما أن إنتاج المكثفات بلغ 40 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي الاستهلاك تلمحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و48 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت كمية الاستهلاك بحسب المؤسسة على الشركة العامة للكهرباء باستهلاك وصل إلى 667 مليون قدم مكعب، والمؤسسة الوطنية للنفط 144 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 18 مليون قدم مكعب، ومصانع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكوا بما يقارب الـ79 مليون قدم مكعب.