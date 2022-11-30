النائب العام يأمر بحبس مساعد الملحق الثقافي ببعثة ليبيا السابقة لدى أوكرانيا

أخبارليبيا24

ذكر مكتب النائب العام أنه تم الأمر بحبس مساعد الملحق الثقافي في بعثة دولة ليبيا السابقة لدى جمهوية أوكرانيا لتلاعبه باالمال العام.

وأضاف المكتب أن هذه الخطوة جاءت إلحاقاً بإجراءات بحث إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا، خلال السنوات الماضية.

وأكد المكتب أن ئيس النيابة بمكتب النائب العام، تمم جزءًا آخر من الإجراءات، تعلَّق باستقصاء أداء مساعد الملحق الثقافي المنسوب إلى البعثة من سنة 2015 حتى سنة 2019.

وأوضح أن انكَشَفَ للمحقق واقع اجْتِرَاء الموظف على الأموال العمومية؛ إذ تعمَّد إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأفاد المكتب أن المتهم قام بصرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي، المخصص لتسيير مصارف الإيفاد للدراسة في الخارج، كمكافآت لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمد لديها.

وأشار إلى أن المتهم أقدم كذلك على تسليم القيم المالية المقابلة لمكافآت الموفدين؛ ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوافر المعاملات الإدارية المالية المتعلقة بهم على ما يفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة؛ واستحقاق المبالغ المالية التي تسلموها.

ولفت مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من إجراء الاستجواب؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.