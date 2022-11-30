البيوضي: الدبيبة يعيش حالة سقوط وزيارته إلى تونس متأخرة

رأى رئيس “حزب التجديد” سليمان البيوضي أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة يعيش حالة سقوط .

وقال البيوضي في تدوينة عبر “تويتر”، إن “الدبيبة المتعثر محليا ومن يفقد أدواته ويعيش حالة سقوط مدوٍ بفعل سياسات الوهم والتضليل والهروب للأمام يعيد حساباته ويختار الخارج لتنفيس أزمته”.

وأضاف أن “اختياره لتونس خطوة تكتيكية ذكية ودليل على استيعابه لحركة المجتمع الدولي”، متابعا: “قد يحقق من خلالها إعادة تموضع سياسي يؤثر بشكل مباشر على خطوات رئيسي مجلسي النواب والدولة”.

وأشار إلى أن “تونس هي الجار اللصيق ولها ثقل (غير منظور) في الملف الليبي ويمكنها فعل الكثير”، لكنه استبعد التنبؤ بالنتائج، قائلا إن “اللقاءات والاجتماعات ستعطي مؤشرات واضحة عن خطوة الدبيبة (التي) تبدو متأخرة، لكنها بحسابات التغيرات الكبرى قد تكون في توقيتها المناسب”.