الدبيبة لـ”قيس سعيد”: جئت تونس لتسهيل إجراءات المواطنين ورجال الأعمال الليبيين

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بالرئيس التونسي “قيس سعيد”، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيسة الوزراء التونسية “نجلاء بودن”، ووزير الخارجية “عثمان الجرندي”، وعدد من الوزراء بالبلدين.

وبحسب البيان، رحب “قيس سعيد” بزيارة حكومة الوحدة الوطنية لدولة تونس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين.

كما أكد الدبيبة خلال اللقاء، أن هدف الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين، وفق البيان.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين، بحسب البيان.