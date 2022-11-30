برئاسة ليبيا..انعقاد أعمال الدورة 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه

العنوان – القاهرة

ناقش المجلس المجلس الوزاري العربي للمياه، خلال أعمال الدورة 14 للمجلس برئاسة ليبيا جوانب العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالمياه.

وتطرق المجلس في دورته الجديدة لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

وتابع المجلس تنفيذ خطة التنمية المستدامة (2030 ) فيما يخص المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا (2023 ) والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.

كما تضمن جدول الأعمال بندا حول ممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش سبل تطوير قطاع المياه في فلسطين ،ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

وبحث إمكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشئات الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة.