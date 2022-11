الصور والصغير يبحثان سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية

ليبيا – التقى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الهادي الصغير بالنائب العام ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يضمن أداءهما لمهامها المناطة بهما مع الحفاظ على استقلالية كل منهما.

بدوره، أكد الصغير خلال اللقاء على الدور الاستثنائي والفعال الذي يقوم به النائب العام بصورة خاصة والجهاز القضائي بصفة عامة في ظل ظروف الانقسام المستمر في السلطة التنفيذية، مشيدًا بالخطوات الجادة التي اتخذها النائب العام والمحامون العامون ووكلاء وأعضاء النيابة في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد والوقوف في وجه العديد من المحاولات لنهب المال العام، خاصة في ظل عدم خضوع حكومة نصريف الأعمال لأي إجراءات رقابية من السلطة التشريعية، مشددًا على صحة وسلامة إجراءات تعيين النائب العام التي تمت قبل أكثر من سنة ونصف ، ولاقت كل الترحيب من الجهاز القضائي وأعضاء الهيئات القضائية.

كما أكد رئيس لجنة العدل والمصالحة و النائب العام على تعويلهم التام على مستشاري وأعضاء الهيئات القضائية ووعيهم بعدم الانجرار وراء قضايا كيدية وسياسية عانى الليبيون مرارتها سابقًا عندما تم إقحام القضاء وهيئاته في مناكفات سياسية وأطماع فئوية وفردية ضيقة غرضها الآن محاولة حماية من تطالهم تحقيقات وملفات الفساد.

واختتم اللقاء بالاتفاق على المضي قدمًا في التعاون البنّاء الجاري بين السلطتين التشريعية والقضائية.

