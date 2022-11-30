الرئيس التونسي يلتقي دبيبة.. ويؤكد: عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

واستقبل الرئيس التونسي دبيبة، الذي بدأ زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد وزاري تستمر على مدى يومين، بقصر قرطاج.

ووفق بيان صادر عن منصة حكومتنا، أكد الرئيس التونسي عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين.

وطالب بضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقًا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين.

وأكد دبيبة أن زيارته تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقات التي تسهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.

وحضر اللقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، وعدد من الوزراء بالبلدين.

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وصباح اليوم الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري. وفور وصوله، كانت نجلاء بودن على رأس مستقبلي دبيبة، والوفد المرافق له.

وعقد دبيبة والوفد الوزاري المرافق له اجتماعاً مع نظرائهم في الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، إضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

كما ناقش دبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وتعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.