الدبيبة للرئيس التونسي: زيارتي بهدف تسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين

الوطن|رصد

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحضور رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، وعدد من الوزراء بالبلدين.

ورحب قيس سعيد بزيارة الحكومة منتهية الولاية لدولة تونس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدًا على عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين.

من جهته، أكد الدبيبة خلال هذا اللقاء، أن هدف الزيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.

الجدير بالذكر، أن الدبيبة كان قد اتهم تونس بشكل مباشر وصريح، وبطريقة غير دبلوماسية، أنها تصدر الإرهاب إلى ليبيا.