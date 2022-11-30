مركز مصراتة للعلاج الطبيعي.. هذا ما اتفق عليه بوجناح ووزير الصحة التونسي

التقى نائب الدبيبة، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية رمضان أبوجناح، مع وزير الصحة التونسي علي المرابط، على هامش زيارة الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له لدولة تونس.

وناقش الطرفان بحضور رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للإهتمام بالأمن الدوائي، وإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

كما بحث اللقاء، الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراته للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية.