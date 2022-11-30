استكمال التحقيقات في قضية برومات البوتاسيوم مع المتورطين

أخبارليبيا24- خاض

أعلن الناطق باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس الرائد امحمد الناعم استكمال التحقيقات في قضية برومات البوتاسيوم مع أصحاب مصانع الدقيق والمخابز ومعامل الحلويات.

وقال الناعم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، :”باشرنا بالتنسيق مع مكتب النائب العام استكمال التحقيقات مع أصحاب المواقع التي ثبت استخدام مادة برومات البوتاسيوم فيها”.

وأوضح الناطق باسم الجهاز، أن التحقيقات في قضية برومات البوتاسيوم تتم أيضًا بالتعاون مع وزارة الداخلية ونيابة النظام العام.

وذكر الناعم، أن المواقع التي أعلن عنها النائب العام المستشار الصديق الصور 27 موقعاً في عدة مدن.

وأفاد الناطق، أنهم لا يستطيعون الإفصاح عن أي مواقع أو معلومات، ولا النتائج أيضاً، وسيعلن النائب العام عن كافة التفاصيل.

وكان النائب العام، الصديق الصور، أكد لـ”أخبارليبيا24″ في وقت سابق وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في 27 موقعاً في ليبيا “شرق ووسط وغرب وجنوب البلاد”، بعد ظهور نتائج العينات التي سحبت وأرسلت إلى معامل ألمانيا.

وقال الصور في تصريحه، الإثنين، إن 27 موقعاً ثبتت العينات فيها وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة منها 3 مصانع دقيق ومخابز ومصانع حلويات، من مختلف المدن.