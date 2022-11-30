“بسبب برومات البوتاسيوم”.. النائب العام يكلف الحرس البلدي بالتحقيق مع مصانع الدقيق

كلّف النائب العام الصديق الصور الحرس البلدي بالتحقيق مع مصانع الدقيق، وذلك بعد ثبوت وجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز الليبي.

وأكد الناطق باسم الحرس البلدي، امحمد الناعم أن “عدة دوريات انطلقت اليوم مكونة من عناصر الجهاز ومن وزارة الداخلية بناء على أوامر مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات بشأن ملف برومات البوتاسيوم”، مشيرًا إلى أن “هدف الدوريات كان التحقيق مع مصانع الدقيق، تحت إشراف نيابات النظام العام”.

وأضاف الناعم في تصريحات صحفية، أن “الإجراءات التي ستُتخذ، ستكون بالقفل أو التحفظ أو استكمال التحقيق، وذلك بناءً على تعليمات النائب العام”.