المقريف : التعليم الخاص مهم في وزارتنا ومدارسه جاهزة للتحول الرقمي

تَرأَّسَ وَزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “موسى المقريف” الاِجتماع التَّقابلي الأول لمدارس التَّعليم الخاص، الذي عَقد بالوزارة مع مُديري مكاتب ومدارس التَّعليم الخاص بمُراقبات التَّربية والتَّعليم بمَنطقة طرابلس الكبرى.

وَحضر الاِجتماع الذي عُقد صباح اليوم بالمركز العام للتدريب وتطوير التَّعليم، مُدير إدارة التَّعليم الخاص بالوزارة “عمران العموري” ومُستشار الوزير مُدير المركز العام للتدريب وتطوير التَّعليم الدكتور “عبدالسلام الصغير ” ومُدير مركز المَعلومات والتَّوثيق بالوزارة الدكتور “محمد البشتي”، ومُدير مكتب المُتابعة وتقييم الأداء بالوزارة الأستاذة “سمية راشد ” وعَدد من رؤساء الأقسام بالإدارة.

وَناقَش اللقاء مُتابعة مدارس ومُعلِّمي التَّعليم الخاص من مَصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي، وعَرض مَنظومة خاصة بمَدارس التَّعليم الخاص تُتِيح لأولياء الأمور مُتابعة درَجات أبنائِهم بصورة مُباشرة.

وأكَّد الوزير خِلال الاِجتماع على أهمِّية التَّعليم الخاص في العمَلية التَّعليمية، كونه رافداً مُهمّاً فِيها، مُؤكِّداً أن الوزارة تُولي أهمِّية خاصة للتَّحول الرَّقمي لمُواكبة العصر، مُضيفاً أن اِختيار مدارس التَّعليم الخاص للبدء بهذه المَنظومة كمَرحلة أولى يَعود إلى جَاهِزيتها بشكل أكبر.

واختتم الوَزير حدِيثه مُؤكداً اِستعداد وزارة التَّربية والتَّعليم من خِلال المَركز العام للتدريب وتطوير التَّعليم لاِستقبال أي مُقترحات لخُطط تدريبية تستهدف مُعلِّمي مدارس التَّعليم الخاص.