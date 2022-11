شكشك يبحث مع وزير إسكان الدبيبة تقييم أداء اللجنة الفنية المعنية بدراسة وتقديم المخططات

ليبيا – بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الإثنين مع وزير الإسكان والتعمير أبوب كر الغاوي، بحضور رئيس مجلس الإدارة بمصلحة التخطيط العمراني، والإدارات المختصة بالديوان، لتقييم أداء اللجنة الفنية المعنية بدراسة وتقديم المخططات، وسير عمل المصلحة.

وجرى خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للديوان الاتفاق على ضرورة وضع ضوابط ومعايير من قبل المصلحة، كآلية لعمل اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة قانونا والمتمثلة في تنقيح المخططات بما يتناسب مع مصلحة الدولة.

واستعرض الاجتماع ملاحظات الديوان على مصلحة التخطيط العمراني، والتطرق إلى الخطة القصيرة المعدة من قبل المصلحة لمعالجة المخططات العمرانية القائمة.

وأكد رئيس الديوان على ضرورة إزاحة العراقيل التي تواجه المصلحة، نظرًا لأهميتها ودورها الفعال في تطوير وتوفير متطلبات السكن والمرافق العامة، علاوة على الحد من البناء العشوائي وتنمية المناطق عمرانيًا.

