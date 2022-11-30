“باشاغا” يبحث مع رابطة الأحزاب الليبية إيجاد مبادرة للتوافق حول إجراء الانتخابات

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، رئيس رابطة الأحزاب الليبية، فتح الله السعداوي، ونائب رئيس الرابطة صبري المبروك.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن اللقاء شهد الحديث حول إيجاد مبادرة ليبية وتوافق وطني يمهّد لإقامة مؤتمر ليبي ليبي جامع لكل المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية، والعمل على إجراء الانتخابات .

وكان باشاغا، أكد في وقت سابق خلال لقاءه رئيس الحزب الاتحادي الوطني، بلقاسم النمر، وعدد من قيادات الحزب، استمرار دعم حكومته المسار الديمقراطي والوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشار إلى أن ممارسة الكيانات السياسية لنشاطها ومشاركتها بفاعلية في مختلف الأحداث والمحطات التي تمر بها ليبيا، يمكن أن يساهم في إثراء المشهد والدفع بتحقيق طموحات الليبيين في دولة حديثة يعمها الأمن والرخاء.

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