بعد تخلفه عن سداد الديون للمستشفيات الأردنية.. الدبيبة يوهم تونس بتسوية الديون

صرّح الناطق باسم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، محمد حمودة، أنّ الدبيبة قد اجتمع مع رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودن” لمناقشة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف حمودة خلال تصريحات تلفزيونية أنّ الطرفين قد بحثنا ربط مطارات ليبيا وتونس، إضافة إلى حلحلة الديون المتراكمة على ليبيا لصالح المصحات التونسية، مشيرًا إلى أنّ مناقشة الوضع الاقتصادي التي نتج عنها رفع القيود عن استيراد السلع، وتحويل منطقة رأس اجدير إلى منطقة حرة.

وتناقلت وسائل إعلام تابعة للدبيبة أن الدبيبة أشار إلى اتفاقه مع تونس على تسوية كافة الديون المستحقة على الدولة الليبية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة برأس اجدير، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على كافة السلع بين البلدين ومعالجة أزمة تشابه الأسماء التي تعرقل المسافرين الليبيين في المعابر الحدودية بين البلدين

فيما أشار حمودة أنّ السلطات التونسية تعهدت للدبيبة بحل أزمة تشابه الأسماء وضمان انسيابية البضائع.

وكان الدبيبة قد وعد في آب الماضي بإنهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية ومراكز التوحد الخاصة قريبا خلال زيارة له برفقة وزير الصحة إلى الأردن، إلا أن شيئا من تلك الوعود لم يتحقق حتى الآن، وهو ما يثير التساؤل عن مدى جدية وعوده للجانب التونسي.

يُذكر أنّ الدبيبية سبق أن هاجم تونس واتهمها بـ”تصدير الإرهاب إلى ليبيا”، على نحو وصفه متابعون آنذاك بأنه “فظ ويفتقر إلى الدبلوماسية”، وهو اتهام عاد للواجهة من قبل محللين سياسيين تساءلوا عن سر محاولة الدبيبة التقرب من تونس في هذه الفترة.