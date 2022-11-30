الاحتيال على معارض سيارات..شرطة قاريونس تضبط عصابة “سيدات” يقودها سجين

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء، أن مركز شرطة قاريونس ضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن النصب والاحتيال.

وأوضحت المديرية أن التشيل العصابي يتكون من مجموعة نساء ويدير هذا التشكيل شخص نزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وأكدت المديرية أن رئيس مركز شرطة قاريونس العميد محسن الفسي، أفاد أنه تم ضبط مجموعة من النسوة يقمن بالنصب والاحتيال على أصحاب معارض السيارات عن طريق صكوك مصدقة مزورة.

وأضافت المديرية أنه تم التوصل إلى الرأس المدبر لهذا التشكيل عقب التحريات والذي يستعمل النساء في عمليات النصب والاحتيال.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تبين أن الرأس المدبر شخص صادر بحقه حكم قضائي بالسجن ونزيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وذكرت المديرية أن الشخص سالف الذكر يقوم بالاتصال بأصحاب معارض السيارات عن طريق الإنترنت وإغرائهم برفع سعر السيارة مقابل صك مصدق.

وأوضحت المديرية أن هذا الشخص يرسل إحدى السيدات لاستلام المركبة وتسليم الصك المزور لصاحب المعرض.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه بتكثيف التحريات تم ضبط كل أفراد التشكيل وأحيلوا إلى النيابة العامة.