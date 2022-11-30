عضو بالبرلمان الأوروبي: الناتو ورّث ليبيا الإرهاب والفقر

وصفت عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندية كلير دالي، الوضع السياسي المتأزم في ليبيا منذ نحو 11 عاما بأنه “إرث حلف الناتو” الذي وجه ضرباته إلى الدولة الليبية للقضاء على نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وقال “دالي”، عبر حسابها على تويتر، “إنه بعد الذكرى الـ11 لوفاة معمر القذافي خلال هجوم قوات تحالف الناتو على ليبيا باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، من الأفضل أن نتذكر ما حدث بعد ذلك”.

وأضافت، “الإرهاب والموت وانعدام القانون والاغتصاب والفقر والمجاعة، مؤكدة أن الصراع الذي يمزّق ليبيا الآن هو إرث الناتو”.