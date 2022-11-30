موقع بيتر بيزنس: الدينار الليبي ثاني أعلى عُملة في إفريقيا

نشر موقع بيتر بيزنس بيتر لايف (بنزا)، وأيضاً وكالة كينيا ديجيست، مقالاً بعنوان: أقوى 10 عملات في إفريقيا اليوم، وجاء فيه تصنيف الدينار الليبي كثاني أقوى عُملة في أفريقيا.

وذكر الخبر بأن سعر صرف الدولار: 1 دولار أمريكي = 4.88 دينار ليبي | رمز العملة: LYD، يُعتبر الدينار الليبي ثاني أعلى عُملة في إفريقيا.

ويعد مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن إصدار ومراقبة العُملة التي تتكون من 1000 درهم للدينار.

على الرغم من أنها لا تزال واحدة من أعلى العملات في إفريقيا، فقد انخفضت قيمة الدينار بشكل تدريجي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو على مر السنين.

ويعود سبب الانخفاض المستمر في القيمة إلى الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق الدولية، ونظراً لأن مبيعات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في ليبيا، فقد كان لانخفاض أسعار النفط وايقاف الانتاج والتصدير لفترات تأثير ضار على قيمة الدينار.