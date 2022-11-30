فرق الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تواصل أعمال شفط مياه الأمطار بمختلف المدن

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 November, 2022

تواصل فرق الطوارئ التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، لليوم الثالث على التوالي، استكمال أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار في كافة المدن والمناطق الليبية.

وقال المتحدث باسم الشركة محمد كريم، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه تم حل أغلب المختنقات المرورية، لافتا إلى أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي شعارها هو “نعم لخدمة الوطن والمواطن”، وأن جميع الفرق تعمل باستنفار وبأقصى جهد لاستكمال أعمال شفط المياه، مشيرا إلى أن الشبكة المتواجدة في ليبيا ليست حديثة وبحاجة إلى استحداثها وتطويرها.