أعضاء من مجلس النواب يعبرون عن رفضهم للحملة التي يقوم به البعض لاستهداف النائب العام ومجهوداته

ليبيا – التقى عدد من أعضاء مجلس النواب النائب العام الصديق الصور بمكتبه في العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب الدور الهام الذي يقوم به النائب العام لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة صنوفه وأشكاله.

بدورهم، أثنى أعضاء المجلس على دور النائب العام في هذا الصدد، مُعبرين عن رفضهم للحملة التي يقوم به البعض لاستهداف النائب العام ومجهوداته وكافة العاملين بمكتبه وجميع الوطنيين في المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بتحقيق العدالة وسيادة القانون.

