وزارة العمل: ربع مليون شخص يبحثون عن عمل في ليبيا

قال الناطق باسم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالقادر أبو شناف، إن عدد الباحثين عن العمل في ليبيا ربع مليون شخص، سجلوا بياناتهم بالوزارة.

وأوضح خلال مداخلة في تقرير لقناة الوسط (Wtv)، أذيع عبر برنامج “اقتصاد بلس”، أن العدد انخفض من 340 ألفاً في السنوات الماضية.

وأضاف أبو شناف، أن تلك الإحصائيات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه لا توجد نسب دقيقة لمعدلات البطالة في ليبيا.

ووفق الإحصاءات المتفاوتة تتراوح نسب البطالة بين 19% و30%، بينما تختلف أنواع البطالة، بين مَن لا يجد عملًا على الإطلاق (بطالة صريحة)، ومَن يحصل على راتب ومقيد على وظيفة حكومية دون أن يعمل بشكل فعلي أو منتج (البطالة المقنعة).

وأضاف البرنامج أن القطاع العام يعاني من التكدس الوظيفي، إذ يبلغ عدد العاملين في الدولة 2.4 مليون موظف حكومي، من بين 7.4 ملايين نسمة، هم عدد السكان.

وأشار إلى أن هناك 100 ألف خريج سنوياً في ليبيا، بينما يبلغ معدل الفقر 42% وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فيما تسبب الفقر في بحث المواطنين عن عمل إضافي.

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وقال وزير العمل علي العابد، نهاية يونيو الماضي، إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بالمنظومة تقلص من 340 ألفاً إلى 220 ألف باحث، مشيراً إلى أن عدد الموظفين في الدولة يفوق مليونين و400 ألف موظف.

وتحدث الوزير عن برامج تدريب المواطنين مع الشركات الأجنبية وإدماجهم في القطاع الخاص في جميع مناطق ليبيا.

وتوجد خطة لتدريب الباحثين عن العمل في ثلاثة مواقع، الأول مصنع الحديد والصلب بمصراتة، والثاني مركز رفع الكفاءة بالزاوية، والثالث مركز تدريب مشروع النهر الصناعي في بنغازي.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أطلقت الوزارة مبادرة تستهدف تأهيل وإعادة إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في صفوف العمل.