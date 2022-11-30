“بتهمة التآمر مع خفر السواحل الليبي”..شكوى دولية بحق ساسيين أوروبيين

الوطن|رصد

كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية عن تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد سياسيين أوروبيين بارزين، بتهمة التآمر مع خفر السواحل الليبي لصد المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشكوى وجهت ضد رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيرا داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيس وزراء مالطا الحالي والسابق.

وأشارت “غارديان” إلى أنّ الشكوى الجنائية، التي تم تقديمها في لاهاي من قبل منظمة غير حكومية في ألمانيا بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، تتهم السياسيين بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية، مضيفةً أن الجرائم تتمثل في شكل الحرمان الشديد من الحرية الجسدية بين 2018 و 2021 من خلال اعتراض القوارب بشكل منهجي في البحر الأبيض المتوسط وإعادة اللاجئين إلى الاحتجاز في ليبيا.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى تقديم منظمة حقوق الإنسان الألمانية أدلة توثق 12 حادثة تم فيها اعتراض قوارب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الصور الجوية والمكالمات اللاسلكية التي تم اعتراضها والتي تشير إلى تواطؤ بين السلطات الأوروبية وخفر السواحل الليبي.