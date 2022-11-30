إقفال جهات ثبت تورطها في استخدام برومات البوتاسيوم في الدقيق

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كشف المجلس البلدي صرمان اليوم الأربعاء أن النائب العام أمر بإغلاق عدد من مصانع الدقيق والمخابز بعد وجود برومات البوتاسيوم في نتيجة تحليل الدقيق.

وأوضح المركز الإعلامي في البلدية أن النائب العام أمر بإغلاق مصنع دقيق صرمان، ومخبز جوهرة صرمان، ومخبز شنابو بجانب مطعم بابل.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن النيابة العامة أمرت بقفل هذه الأماكن وإحالة أصحابها إلى الجهات الضبطية.

ولفت إلى أن نتائج التحاليل للدقيق في بلدية صرمان أظهرت وجود برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق بعد أخذ العينات من المخابز والمصانع.

وأكد النائب العام، الصديق الصور، وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في 27 موقعاً في ليبيا “شرق ووسط وغرب وجنوب البلاد”، بعد ظهور نتائج العينات التي سحبت وأرسلت إلى معامل ألمانيا.

وقال الصور في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” إن 27 موقعاً ثبتت العينات فيها وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة منها 3 مصانع دقيق ومخابز ومصانع حلويات، من مختلف المدن.

وأوضح الصور، أن العينات كانت عشوائية من عدة مدن أبرزها طرابلس والخمس وزليتن وصرمان وطبرق ودرنة، مشيراً إلى أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في المواقع التي عثر فيها على مادة برومات البوتاسيوم، وستكون هناك إجراءات رادعة.