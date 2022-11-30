سفيرة بريطانيا: مجلس الأمازيغ منخرط مع الأطراف الليبية

التقت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، وفق ما أعلنته في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر».

وأعربت السفيرة البريطانية في تغريدتها عن امتنانها بهذا اللقاء، لافتة إلى أنها استمعت إلى انخراط المجلس مع مختلف الأطراف في أنحاء ليبيا، والعمل على دعم حوار وطني شامل، معتبرة أن هذه الجهود تشكل جزءا أساسيا من التغلب على الأزمة الحالية.

والتقت هورندال أمس الثلاثاء، مجموعة من شيوخ القبائل من مختلف أنحاء ليبيا، مؤكدة في تغريدة عبر «تويتر» أيضا تأثرها بجهود مشايخ القبائل «الجماعية لتوليد حوار شامل، يضمن سماع جميع الأصوات الليبية».