ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 November, 2022

بحث مصرف للجمهورية مع البنك العربي البريطاني خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، برئاسة نائب المدير العام نوري أبوفليجة مع نائب المدير العام للبنك العربي البريطاني ولفيف من المسؤلين من الطرفين سبل التعاون بينهم، وآلية تطوير الخدمات المصرفية.

كما ناقش المجتمعون ، استعدادات المصرف البريطاني لتدريب موظفي المصرف في مجال العمليات المصرفية، والتعاون في تطوير الخدمات المصرفية و وضع الأساسيات اللازمة لها.