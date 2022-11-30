حمودة: لا صحة لأخبار إيداع الحكومة مليار دولار وديعة لدى تونس

الوطن / رصد

نفى الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية، محمد حمودة، صحة ما يذاع من أخبار حول إيداع حكومة الدبيبة مبلغ مليار دولار، وديعة في المصرف المركزي التونسي.

وقال حمودة، في تصريحات صحفية، إن هذه القصية لم يجرِ تداولها أثناء اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

واستقبل الرئيس التونسي “قيس سعيد”، الأربعاء، بقصر قرطاج، “الدبيبة”، في ظل حضور كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيسة الوزراء التونسية “نجلاء بودن”، ووزير الخارجية “عثمان الجرندي”، وعدد من الوزراء بالبلدين.

وأشار الدبيبة أثناء اللقاء، إلى أن هدف الزيارة هو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين، ومناقشة عدد من الاتفاقيات المسهمة في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وفق ما أعلنت حكومته.