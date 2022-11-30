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مديرية أمن بني وليد: مهلة 72 ساعة لإخلاء المباني العشوائية قبل إزالتها

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أمهلت مديرية أمن بني وليد، اليوم الأربعاء، المواطنين المخالفين 72 ساعة لإخلاء كافة المباني العشوائية بالمدينة قبل تنفيذ عمليات الهدم والإزالة، كما أطلقت حملة إنذار وتحذير لجميع المعتدين على الأرصفة والشوارع الرئيسية وأصحاب البناء العشوائي بوسط المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن هذه الإجراءات تأتي بناء على أمر النيابة العامة القاضي بإخلاء كل المباني العشوائية داخل المدينة وتنفيد عملية الهدم والإزالة.

وذكر المكتب الاعلامي، أن الحملة التي أطلقتها مديرية الأمن تهدف إلى الحفاظ على الشكل والمظهر العام للمدينة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى حل المختنقات المرورية في تلك الأماكن.

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صحيفة الساعة 24

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