ليبيا تترأس الدورة الـ 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه

ترأست دولة ليبيا لأول مرة من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رئاسة الدورة 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي انعقد برئاسة الوزير طارق ابوفليقة – وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية.

وألقى ابوفليقة، كلمة الافتتاح وناقش المجلس في دورته الجديدة 26 موضوعا تتناول مختلف جوانب العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالمياه وفى مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا 2023، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.

كما تضمن جدول الأعمال بندا حول ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل تطوير قطاع المياه في فلسطين ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، إلى جانب بحث إمكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشئات الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة المتاحة.