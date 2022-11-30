أبوجناح يبحث مع وزير الصحة التونسي التعاون المشترك بين البلدين

العنوان – تونس

بحث وزير الصحة – المكلف – رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء مع نظيره التونسي علي المرابط، التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للإهتمام بالأمن الدوائي.

وتطرق الجانبان – على هامش زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له لدولة تونس – إلى إنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات.

وناقش أبوجناح والمرابط كذلك تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

كما بحث اللقاء، الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراته للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة.

ونوقش أيضًا، الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية.