رئيسة الحكومة التونسية: لن نُدخر جهدًا في مساعدة ليبيا لتجاوز أزمتها وإعادة أمنها واستقرارها

تونس 30 نوفمبر 2022 (وال)- جدّدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حرص ومتابعة رئيس الجمهورية قيس سعيد الدائم في الدفع نحو حوار ليبي ليبي، ينهي الأزمة السياسية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وقالت بودن – في مؤتمر صحفي مشترك – مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة تونس، إن بلادها لن تُدخر جهدًا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف لدعم ليبيا وتسوية أزمتها في إطار إعادة ليبيا لأمنها واستقرارها.

ووصفت رئيسة الحكومة التونسية محادثاتها اليوم مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له بالمثمرة، والإيجابية حول تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكدت بودن أنه تم الاتفاق خلال المحادثات، على استمرار التنسيق والتشاور حول أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالتبادل التجاري وإنسياب الحركة بين الجانبين وتسهيل حركة الأفراد والبضائع في المعابر الحدودية الواقعة بين البلدين الشقيقين.

وأضافت أنه تم التركيز حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، ومساهمة تونس في البنية التحتية لليبيا من خلال تواجد الشركات التونسية حاليًا في ليبيا، وإسهامات تلك الشركات في إنجاز المشاريع التنموية.

وأشارت إلى أنه تم تشخيص عدد من الإشكاليات القائمة وإزالة جميع العقبات بين البلدين والاتفاق على تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. (وال)

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